Российский политик вспомнил Ильфа и Петрова, обсуждая «крымскую платформу»

https://static.news.ru/photo/e336ca5e-54ad-11eb-b168-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инициируемый официальным Киевом международный саммит по «возвращению контроля над Крымом» рискует стать сборищем прозаседавшихся «пикейных жилетов», считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей Кремля посетить встречи в рамках «крымской платформы». Переговоры собираются провести в мае 2021 года в столице Незалежной. Дипломат отметил, что его страна нуждается в обсуждении процесса возвращения полуострова. На повестке контактов будет только один вопрос — восстановление суверенитета и юрисдикции Украины над регионом.

Рассуждая о грядущей модальности «Крымской платформы», господин Кулеба рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». Навязывая приглашённым участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу «ешьте, дорогие гости, всё равно собакам выкидывать», — добавил Молохов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ни один авторитетный эксперт не поедет в Киев для обсуждения нелепого вопроса «Чей Крым?» даже под дулом пистолета.

Пикейные жилеты — выражение из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок». Его применяют по отношению к гражданам, ведущим бесполезные разговоры и рассуждают о внутренней и внешней политике, не имея представления о данных вопросах.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писал NEWS.ru.