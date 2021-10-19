«Сами похоронили»: Лавров обвинил НАТО в прекращении консультаций с Москвой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс «похоронил» идею о консультациях России и НАТО. Так он прокомментировал закрытие военной миссии связи Альянса в Москве и его информбюро, передаёт РИА Новости.

Насчёт НАТО, я уже говорил, с чего всё началось и как сами натовцы просто похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, — сказал он.

По его словам, такие действия Альянса продолжаются и в них «логику искать не приходится».

То же самое в отношении тех оценок, что звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага. Шаг ответный на три шага НАТО, — заключил Лавров.

18 октября Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.