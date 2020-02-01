https://static.news.ru/photo/789929c4-451a-11ea-a6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приостановила выдачу виз гражданам Китая. Консульства и посольства прекратят принимать документы со 2 февраля.

Правительство России также приостановило соглашение о безвизовых поездках туристических групп между двумя странами.

Уведомить Китайскую Народную Республику о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, - отмечено в постановлении правительства.

Как писал NEWS.ru, эпидемия пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.

В России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.