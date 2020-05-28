Россия рассчитывает на участие президента Азербайджана в параде Победы

https://static.news.ru/photo/f0024c4e-a0d1-11ea-8687-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Россия рассчитывает на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня. Об этом 28 мая сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он сделал это заявление во время пресс-конференции, посвящённой перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном. Встреча прошла в онлайн-режиме. Руденко подчеркнул, что 9 Мая в обеих странах отметили широко, несмотря на пандемию коронавируса.

Надеемся, что в скором времени мы увидим среди других гостей парада на Красной площади и президента Азербайджана, — цитирует ТАСС замглавы МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, парад Победы в Москве посетит президент Молдавии Игорь Додон.