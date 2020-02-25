Люди, которые ругают современную Россию за недостаток свобод и слабую развитость демократических институтов, часто утверждают, что «народ не тот», намекая на склонность русских людей к авторитарной власти. В свою очередь, сторонники действующей власти или просто тоскующие по былому величию нашей страны придерживаются точки зрения, что по-другому у нас нельзя и тоже кивают на особенности менталитета. А что же сам народ?

«Левада-центр» провёл опрос, чтобы узнать, какой объём власти россияне готовы передать одному человеку, насколько силён запрос на «сильную руку» во главе государства. Оказалось, что он действительно довольно велик. Так, 49% опрошенных считают, что эта самая «сильная рука» нужна России постоянно. Ещё 26% полагают, что бывают ситуации (например, сейчас), при которых такая централизация власти полезна. И лишь 22% респондентов заявили, что подобной концентрации полномочий в руках одного человека допускать нельзя.

Стоит отметить, что в ноябре 2018 сторонников идеи централизации было больше (в совокупности 80% против нынешних 75%), а меньше всего за постсоветское время их было в 1995 году (61%). При этом в 2018 году было отмечено наибольшее за время наблюдений число людей, выступающих за «жёсткую руку» власти на постоянной основе — 58%.

Можно вспомнить тезис о том, что народ имеет ту власть, которую заслуживает. В данном случае его весьма красноречиво проиллюстрировал президент Владимир Путин, очередная часть интервью которого ТАССу вышла спустя несколько часов после публикации результатов опроса «Левада-центром».

Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьёзный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, — сказал он.

А чуть дальше ещё и в красках расписал, как Алексей Кудрин и Герман Греф в бытность свою министрами финансов и экономики, не хотели выделять деньги на строительство кольцевой дороги в Петербурге, моста на остров Русский и ряда инфраструктурных объектов в Сочи. Они уверяли, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет.

Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И по многим другим проектам, — поделился глава государства.

Та самая «сильная рука» во всей красе. И, в общем-то, пока Владимир Владимирович периодические демонстрирует, как он может «цыкнуть» на чиновников, пока регулярно проводит «прямые линии», на которых в ручном режиме разруливает проблемы конкретных дозвонившихся счастливчиков, он может эксплуатировать эту тоску по сильному государю в полной мере. Сейчас не существует вообще ничего, что могло бы помешать ему объявить себя царём и самостоятельно написать новую Конституцию в таком виде, в каком он пожелает. И слава Богу, что сам он, похоже, в этом не заинтересован.