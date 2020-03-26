https://static.news.ru/photo/389b2d9a-6f27-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Mission UN/twitter.com

Россия, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Куба просят генсека ООН Антониу Гуттериша отменить санкции, так как они мешают бороться с коронавирусом. В письме содержится требование полной и немедленной отмены ограничений.

Документ опубликован в Twitter российской миссии. В обращении говорится, что сегодня у мира общий враг — коронавирус. И настало время «приготовиться, ускориться, активизироваться».

Read the address by,,,,,,, to #UNSG on negative impact of sanctions on national efforts aimed at fighting #COVID19 .We canât allow for political calculations to get in the way of saving human lives.This is a time not for fostering chaos, but for #GlobalSolidarity pic.twitter.com/olmrjHJ9hg — Russian Mission UN (@RussiaUN) March 26, 2020

У наших правительств есть политическая и моральная воля двигаться в этом направлении, — сказано в документе.

Но для тех стран, которые сталкиваются с санкциями, односторонними, незаконными и грубо нарушающими международное право, борьба с инфекцией — дело тяжёлое, если не невозможное.

В свете вышесказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус, — говорится в письме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире. Это необходимо, чтобы объединить усилия для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил он.