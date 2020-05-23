Россия готова организовать встречу Аббаса и Нетаньяху в Москве

https://static.news.ru/photo/0a6a5606-9cdd-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов подтвердил готовность России организовать переговоры главы Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве.

По его словам, во время телефонного разговора с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аш-Шейхом была отмечена актуальность предложения российского правительства о проведении личной встречи без предварительных условий.

По данным пресс-службы МИД РФ, также представитель ФАТХ рассказал о последних решениях Палестины по вопросу отношений с Израилем. Богданов, в свою очередь, подтвердил неизменность позиции России «в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и добрососедстве с Израилем».

Кроме того, стороны выразили готовность продолжать усилия по налаживанию конструктивных переговоров между Палестиной и Израилем.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Палестины заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.

В свою очередь Нетаньяху сообщил, что Иерусалим собирается аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.