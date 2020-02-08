Действия Евросоюза в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе осенью прошлого года являются нелегитимными и не выдерживают критики, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
По его словам, российская сторона и впредь будет отвечать на подобные решения зеркально.
Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове, — подчеркнул он.
Кобринец напомнил, что в 2015 году РФ «по просьбе представителей ЕС и на условиях конфиденциальности» дала возможность ознакомиться с содержанием ответного списка. Это закончилось публикацией в СМИ некого перечня фамилий, который был представлен как «утечка».
И брюссельские евроструктуры, которые в прочих случаях выступают за то, чтобы не уделять внимания подобным «утечкам», поступили ровно наоборот и начали эту «утечку» оживлённо комментировать, — отметил он.
Директор департамента добавил, что таким образом были нарушены общепринятые нормы дипломатических отношений.
Он уточнил, что с тех передача пофамильного списка Евросоюзу не обсуждается, так как согласно законодательству РФ, страна не обязана этого делать, каждый гражданин страны-члена ЕС может заранее узнать о возможном запрете на въезд в Россию,
Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман считает идею изоляции России с помощью экономических санкций провальной.
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