https://static.news.ru/photo/3ec76530-4bf5-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Действия Евросоюза в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе осенью прошлого года являются нелегитимными и не выдерживают критики, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

По его словам, российская сторона и впредь будет отвечать на подобные решения зеркально.

Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове, — подчеркнул он.

Кобринец напомнил, что в 2015 году РФ «по просьбе представителей ЕС и на условиях конфиденциальности» дала возможность ознакомиться с содержанием ответного списка. Это закончилось публикацией в СМИ некого перечня фамилий, который был представлен как «утечка».

И брюссельские евроструктуры, которые в прочих случаях выступают за то, чтобы не уделять внимания подобным «утечкам», поступили ровно наоборот и начали эту «утечку» оживлённо комментировать, — отметил он.

Директор департамента добавил, что таким образом были нарушены общепринятые нормы дипломатических отношений.

Он уточнил, что с тех передача пофамильного списка Евросоюзу не обсуждается, так как согласно законодательству РФ, страна не обязана этого делать, каждый гражданин страны-члена ЕС может заранее узнать о возможном запрете на въезд в Россию, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман считает идею изоляции России с помощью экономических санкций провальной.