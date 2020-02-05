https://static.news.ru/photo/a11a0a48-4827-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Жан-Пьер Шевенман Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман считает идею изоляции России с помощью экономических санкций провальной.

Санкции не помешали росту российской экономики, — цитирует радио Sputnik Шевенмана.

На заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам спецпредставитель Макрона сообщил, что в ответ на санкции Москва перераспределила свою международную торговлю и обратилась к Китаю, Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии и Турции, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что новые санкции США в отношении полуострова останутся незаметными. Более того, они являются контрпродуктивными. Так Чегринец прокомментировал введение ограничений против восьми граждан России и компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей перевозки по Крымскому мосту. Чегринец считает, что в случае с Крымом, да и с Россией в целом, санкции вызывают только противоположный эффект — заставляют наращивать собственное производство, внедрять импортозамещение и способствуют, в целом, «стрессоустойчивому экономическому рывку».