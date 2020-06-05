Россия через ООН попросила США вернуть дипсобственность

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Постоянное представительство России при ООН обратилось к председателю организации Антониу Гутерришу. Москва просит призвать Вашингтон вернуть собственность диппредставительств на Лонг-Айленде.

Россия объясняет просьбу гуманитарными соображениями на фоне распространения коронавируса. Это должно помочь сотрудникам дипломатической миссии оставаться в безопасности, передаёт «Интерфакс».

США не ответили на вербальную ноту российской миссии, дав понять нашему посольству в Вашингтоне, чтобы мы не ожидали положительной реакции. Принимающая сторона, таким образом, не намерена решать данную проблему или смягчать последствия нынешней сложной ситуации для дипломатов, — считает заместитель поспреда Геннадий Кузьмин.

Он уверен, что подобное отношение недостойно статуса принимающей стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Нью-Йорк наблюдается значительный прогресс в ситуации с коронавирусом. За сутки 31 мая от нового заболевания скончались 56 человек. В худшие дни за сутки умирали более 700 пациентов.