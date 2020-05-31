Власти Нью-Йорка отметили прогресс в ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/20ce4766-a36a-11ea-823d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Global Look Press

В американском штате Нью-Йорк наблюдается значительный прогресс в ситуации с коронавирусом. За сутки от нового заболевания скончались 56 человек.

В худшие дни за сутки умирали более 700 пациентов.

Это сокращение числа смертей является колоссальным прогрессом по сравнению с тем, что было, — отметил Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на пресс-конференции.

В США были ослаблены ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на тяжёлую обстановку в ряде штатов. Местные власти просят граждан соблюдать меры социального дистанцирования и носить с собой средства индивидуальной защиты, но часто граждане не соблюдают эти меры предосторожности.

NEWS.ru писал, что жителям Нью-Йорка разрешили собираться компаниями до 10 человек. Соответствующее разрешение подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Горожане смогут устраивать пикники на задних дворах, а также посещать пляжи по выходным.