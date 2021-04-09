Российское посольство объяснило скандал со «Спутником V» в Словакии

https://static.news.ru/photo/ffb31542-9919-11eb-bbac-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Словакии остались без возможности получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за кампании по дискредитации препарата. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы посольства России в Братиславе Владислав Куликов.

Он выразил сожаление в связи со сложившимися обстоятельствами.

В результате целенаправленной политически мотивированной кампании по дискредитации «Спутника V» словацкие граждане, в отличие от граждан десятков других стран, оказываются лишёнными возможности получить эту эффективную вакцину, — цитирует Куликова РБК.

Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором Евросоюза. Страны ЕС не могут закупать вакцину до тех пор, пока она не получит одобрение ЕМА и регистрации. Впрочем, в двух государствах — Венгрии и Словакии — проигнорировали это правило.

Впрочем, закупка вакцины из России вызвала глубокий политический кризис в Словакии. Партнёры по четырёхпартийной правящей коалиции рассорились после того, как премьер-министр Игор Матович вопреки решению правительства дождаться решения европейского регулятора и пока не покупать «Спутник V» поручил министру здравоохранения заключить контракт на приобретение вакцины. После подписания контракта на поставки двух миллионов доз препарата правительство Матовича ушло в отставку.

В апреле стало известно, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами, исследовав первую партию «Спутника V», назвал российский препарат не соответствующим по характеристикам и свойствам тому, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ответственный за распространение вакцины за рубежом и успевший отправить в Словакию две первых партии по 100 тысяч доз, назвал обвинения не соответствующими действительности. Россия потребовала от Словакии вернуть препарат из-за нарушения контракта, которым стало тестирование в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС. РФПИ расценил действия словацкой стороны как саботаж, писал NEWS.ru.