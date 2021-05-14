Российский дипломат назвал виноватых в ухудшении отношений с Западом

https://static.news.ru/photo/744eab7e-64bd-11ea-97a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Причиной обострения ситуации на международной арене стали действия западных партнёров РФ. Об этом заявил в интервью RT первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, в настоящее время в мире наступила «серьёзная и опасная эпоха», однако Москва готова к урегулированию ситуации.

Мы готовы прийти к определенному общему пониманию, однако считаем, что для выполнения этой задачи следует относиться друг к другу как к равному. Также, конечно, мы выступаем против любого рода вмешательства во внутренние дела других стран, — сказал первый зампостпреда при ООН.

При этом дипломат подчеркнул, что подобный подход разделяют далеко не все государства . Так, западные лидеры предпочитают «читать лекции» России и Китаю. При этом ситуация начинает усугубляться так называемой «мегафонной дипломатией».

Полянский заключил, что эти факторы подводят страны «к очень опасному моменту в международных отношениях»