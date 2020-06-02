Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам проанализировать ограничения и запреты, которые вводили руководители регионов с начала эпидемии коронавируса в России.

Проанализировать совместно <...> с экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в...