Политика

Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

23:31, 02 июня 2020
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.

По информации РБК, ведомство отказалось согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления о легализации ваучеров. В Роспотребнадзоре отметили, что документ не учитывает интересы пассажиров.

Ваучер не гарантирует, что клиенту вернут средства даже через три года, — цитирует издание отзыв ведомства.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба предложила правительству выкупать у россиян ваучеры за отменённые авиарейсы.

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