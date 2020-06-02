Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
По информации РБК, ведомство отказалось согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления о легализации ваучеров. В Роспотребнадзоре отметили, что документ не учитывает интересы пассажиров.
Ваучер не гарантирует, что клиенту вернут средства даже через три года, —
цитируетиздание отзыв ведомства.
Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба предложила правительству выкупать у россиян ваучеры за отменённые авиарейсы.
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