Фото: obrnadzor.gov.ru

Федеральная таможенная служба прокомментировала обращение посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя, который призвал ФТС не принимать избыточных мер в рамках борьбы с коронавирусом. По данным ведомства, ограничений на ввоз продукции из КНР не вводилось.

Автомобильный и железнодорожный транспорт может доставлять грузы в РФ в прежнем режиме, передаёт РИА Новости. Пункты пропуска на границе работают в штатном режиме. Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии из...