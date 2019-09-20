https://static.news.ru/photo/4bfa75fe-db88-11e9-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва квалифицирует как угрозу России слова командующего ВВС США в Европе о возможности прорыва системы ПВО Калининграда. С таким заявлением генерал Джеффри Харриган выступил на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.

Министерство иностранных дел квалифицирует «подобные заявления как абсолютно безответственные», сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что такие слова произносятся исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений.

Ранее Харриган говорил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО. Поэтому ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО. При этом он отказался раскрыть подробности стратегии США по прорыву противовоздушной обороны Калининградской области.

Издание Breaking Defense предположило, что речь идёт об операции, предполагающей одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами. Кроме того, против врага могут быть использованы киберсредства и системы радиоэлектронной борьбы, писал News.ru.