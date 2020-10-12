РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии

https://static.news.ru/photo/30d41f46-0c7e-11eb-988c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии. Ранее из Софии были высланы двое представителей российской дипмиссии из-за подозрений в шпионаже.

12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata, — говорится в сообщении дипведомства.

Там также указывается, что данный шаг является «ответной зеркальной мерой». Ранее посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства. Прокуратура Болгарии считает, что граждане РФ собирали в стране информацию, являющуюся гостайной, писал NEWS.ru.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу случившегося и назвала обвинения надуманными. Москва отмечает, что доказательств против сотрудников, подтверждающих осуществление деятельности, не совместимой с их статусом, представлено не было.