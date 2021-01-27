Отношениям РФ и США предрекли «пробитие очередного дна»

https://static.news.ru/photo/a3eac43a-6084-11eb-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден проявил элементарное здравомыслие, согласившись на продление СНВ-3, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Москва и Вашингтон подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Срок действия истекает в феврале 2021-го. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет.

По мнению эксперта, СНВ-3 во многих пунктах устарел, в нём не упоминаются многие виды современного оружия, имеющегося у США и РФ, пишет «Экономика сегодня». В США действует Promt Global Strike — система глобального молниеносного удара в любой точке планеты в течение 60 минут, а РФ обновляет стратегические вооружения.

Приход Джо Байдена является началом нового этапа российско-американских отношений: этапа их серьёзной деградации и пробития очередного дна. Заключение соглашения по продлению СНВ-3 не несёт большой или маленькой надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона: Байден сделал то, что должен был, — отметил Коктыш.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обсудить с представителями США продление ДСНВ-3. До этого лидеры РФ и США в ходе телефонных переговоров условились пролонгировать СНВ-3. Ранее СМИ сообщали о предстоящем обмене соответствующими нотами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы на продление договора СНВ-3 есть, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк. Он выразил надежду, что «у всех участников хватит на это мудрости».

По словам сенатора, в Белом доме в настоящее время «складывается консенсус» по поводу того, что стратегическая стабильность пойдёт на пользу интересам США. Продление договора и соблюдение сторонами его условий обеспечит взаимодействие сторон на основе «проверяемости и необратимости шагов», предпринимаемых для сохранения предсказуемости и стратегической стабильности.