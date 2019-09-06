https://static.news.ru/photo/da09d056-d089-11e9-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия в ОБСЕ обвинила Соединённые Штаты и Германию в использовании своих информационных ресурсов для пропаганды. Страны также обвиняются в попытках вмешательства во внутренние дела РФ во время августовских акций протеста в Москве.

Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны, — сказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на выступлении в Вене.

На протестных акциях, организованных не допущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами, правоохранители задержали около 1,7 тысячи человек. Большинство задержанных отпустили без последствий, однако ряд участников митингов стали фигурантами уголовных дел. В основном им инкриминируют насилие в отношении представителей власти. По ряду дел уже вынесены приговоры суда. News.ru, в частности, писал о том, что Данила Беглец, задержанный после митинга 27 июля, получил два года тюремного заключения.

Как ранее писал News.ru, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв американских конгрессменов ввести новые ограничительные меры против российских властей.