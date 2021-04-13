В Кремле объяснили, зачем некоторые страны делают из РФ «угрозу»

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию готовится в Кремле, а не в «секретном бункере». Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения западной прессы, исходя из которых послание Путина готовят в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома в Москве. Песков подчеркнул, что...