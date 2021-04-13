В Кремле объяснили, зачем некоторые страны делают из РФ «угрозу»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, зачем некоторые страны регулярно пытаются сделать из России «угрозу». По его словам, таким образом они пытаются оправдать свои недружелюбные действия.
Это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью неё оправдать свои недружелюбные действия, — пояснил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее, как писал NEWS.ru, представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что Киев отправил в РФ требования отвести войска от границы двух государств, прекратить распространение дезинформации и воинственной риторики. Однако Москва якобы от переговоров по заявленным вопросам отказалась.