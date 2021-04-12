Москву обвинили в отказе объяснить стягивание войск к границе Украины

https://static.news.ru/photo/c2fcc2c6-9b60-11eb-a699-96000091f725_660.jpg Фото: modofukraine/facebook.com

Власти Украины отправили в РФ требования отвести войска от границы двух государств, прекратить распространение дезинформации и воинственной риторики. Однако Москва от переговоров по заявленным вопросам отказалась. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили представители Министерства иностранных дел Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в Москву был отправлен запрос в соответствии с процедурой, предусмотренной Венским документом ОБСЕ 2011 года. Документ содержал требования о разъяснении ситуации, в рамках которой, как отметил Киев, на границе существенно выросло российское военное присутствие. Москва отказалась отвечать на запрос.

Отказ России выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины, — говорится на сайте МИД европейского государства.

Украина призвала Москву отвести войска от границы и прекратить распространение ложных сведений и воинственной риторики.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как ранее передавал NEWS.ru, в случае возобновления активной фазы вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям. Причём ни тот, ни другой не станет благом для нынешних властей республики, считает польский политолог Мацей Вишневский.