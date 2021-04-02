Разговор о коррупции: Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал информацию о телефонном разговоре между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Особое внимание сенатор заострил на теме коррупции.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Байден обсудили усилия Киева по борьбе с коррупцией.

Пушков отметил, что двум лидерам определённо было что обсудить, и привёл в пример историю с сыном Джо Байдена.

О борьбе с коррупцией как теме переговоров между главами США и Украины: Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. И как сам Байден спасал её от расследования со стороны украинской прокуратуры. А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины, — написал россиянин в своём Telegram-канале.

Хантер Байден работал советником руководства фирмы Burisma с зарплатой порядка $50 тысяч. По мнению сторонников экс-президента США Трампа, для лоббирования определённых интересов Хантер использовал отца. Кроме того, самого Байдена-старшего подозревают в давлении на Киев для увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Тот вёл расследование против фирмы, в которой трудился Хантер. Сам действующий президент США все обвинения отрицает.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сын президента США Джо Байдена Хантер рассказал, что деньги, которые он получил, будучи членом правления украинской газодобывающей компании Burisma, он потратил на алкоголь и наркотики.