Ракова: массовые мероприятия в Москве разрешат в последнюю очередь

Ограничения на проведение массовых мероприятий снимут в последнюю очередь, заявила заместитель мэра Москвы по соцполитике Анастасия Ракова.
Массовые мероприятия будут открываться в самую последнюю очередь в столице, —
цитируетчиновницу ТАСС.
Ракова отметила, что решение о возобновлении работы предприятий сферы услуг примут, оценив изменения после открытия московских МФЦ с 25 июня.
Как писал NEWS.ru, с 23 мая цифровые пропуска перестанут действовать в Подмосковье — решение принял губернатор области Андрей Воробьёв.
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