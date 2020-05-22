Ракова: массовые мероприятия в Москве разрешат в последнюю очередь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО считает, что Москва должна отменить запрет на инспекционные полёты в районе Калининграда и возле российско-грузинской границы, а также вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН), что позволить сохранить соглашение, несмотря на выход из него США.

Об этом говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое приводит ТАСС. Столтенберг обвинил Россию в том, что она нарушила условия ДОН и тем самым спровоцировала США на односторонний...