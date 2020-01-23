https://static.news.ru/photo/33a2e38c-3e8a-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что внедрение цифровых сервисов в Пенсионный фонд может привести к оптимизации его штатной численности.

Необходимо, чтобы услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, были в первую очередь удобны для граждан. Я не исключаю, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры, — сказала Голикова в ПФР, представляя нового руководителя фонда Максима Топилина.

Топилин был министром труда с 2012 года, именно он лоббировал и реализовывал пенсионную реформу. Ранее Топилин являлся замминистра здравоохранения и соцразвития. Он сменил на должности руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова, возглавлявшего ПФР свыше 11 лет. В команде нового премьера Михаила Мишустина Дроздов получил должность замглавы Минфина, писал NEWS.ru.