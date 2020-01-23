Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что внедрение цифровых сервисов в Пенсионный фонд может привести к оптимизации его штатной численности.
Необходимо, чтобы услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, были в первую очередь удобны для граждан. Я не исключаю, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры, — сказала Голикова в ПФР, представляя нового руководителя фонда Максима Топилина.
Топилин был министром труда с 2012 года, именно он лоббировал и реализовывал пенсионную реформу. Ранее Топилин являлся замминистра здравоохранения и соцразвития. Он сменил на должности руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова, возглавлявшего ПФР свыше 11 лет. В команде нового премьера Михаила Мишустина Дроздов получил должность замглавы Минфина, писал NEWS.ru.
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