https://static.news.ru/photo/190223d4-3b7f-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Заседание Государственного совета Фото: kremlin.ru

Рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки.

В частности, предлагается определить роль и статус Госсовета — для этого рабочая группа предлагает принять закон о Госсовете, сообщает РБК.

Кроме того, считается, что необходимо расширить полномочия парламента и сократить полномочия главы государства.

Изменения потребуются в статьях 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.

15 января Путин во время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил свериться с точкой зрения россиян по поводу изменений в Конституции РФ, хотя общероссийское голосование не является обязательным.