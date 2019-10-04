https://static.news.ru/photo/8683643a-e6b7-11e9-a59e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин в портово-индустриальном парке ОТЭКО Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 4 октября посетил порт Тамань на территории Краснодарского края. Экскурсию для главы государства провёл владелец группы «ОТЭКО», реализующей стивидорные проекты, Мишель Литвак.

Он показал Путину археологические находки, которые были найдены при строительстве портовых объектов.

Кроме того, замглавы ОТЭКО по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трёхвагонного опрокидывателя. Зюзин сообщил, что в рамках второй очереди, реализация которой начнётся в 2020 году, компания планирует запустить четырёхвагонный опрокидыватель, что ещё больше ускорит процесс выгрузки, сообщает «Интерфакс».

Представители компании попросили Путина заострить внимание на безукоризненном соблюдении экологических норм при использовании системы водяного пылеподавления.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Тамань, где посетит Портово-индустриальный парк компании «ОТЭКО». Кроме того, российский лидер осмотрит грузовые терминалы морского порта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание порта сыграет большую роль в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае.