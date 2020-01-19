https://static.news.ru/photo/22456310-3a72-11ea-94aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ветераны Великой Отечественной войны, с которыми Путин встречался в Санкт-Петербурге, попросили его снять ограничения на президентский срок. Это предложение о двух сроках, которое Путин выразил в послании к Федеральному собранию.

Ветеран Анатолий Климов предложил президенту дополнить президентский срок и усовершенствовать эту статью. Климов предложил, чтобы народ решал, когда освободить президента от должности, пишет РГ.

Я думаю, что это будет лучше для решения проблем по улучшению жизни народа, — сказал ветеран.

Климов поставил Путину в заслугу работу по укреплению армии. Но всё равно нужно ещё время для продолжения работы.

Путин, в свою очередь, поблагодарил ветерана, назвав просьбу оценкой своей работы. Президент добавил, что у власти «огромные планы» по развитию нацпроектов. Он понимает, чем вызвано предложение ветерана, который тревожится за стабильность в обществе. Но невозможно возвращаться к ситуации, когда лидеры до конца своих дней были у власти.

Спасибо вам большое, но лучше к этой ситуации не возвращаться, — ответил Путин ветерану.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что глава государства Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире. По его словам, до Путина страна была «порабощена и советниками, и фондами».