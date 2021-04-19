Путин выступит на саммите Байдена

https://static.news.ru/photo/dfa0140a-a114-11eb-a935-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров по вопросам климата, который предложил провести его американский коллега Джо Байден. Российский глава выступит в формате видеоконференции, сообщили в его администрации.

Путин планирует изложить подходы Москвы к налаживанию широкой совместной работы с другими странами для преодоления негативных последствий глобального изменения климата, говорится на сайте Кремля. При этом в администрации президента не раскрыли подробностей его выступления.

Мероприятие состоится 22 апреля. Байден пригласил на него 40 мировых лидеров, в том числе Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В Вашингтоне считают, что саммит подчеркнёт безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на территории третьей страны. На ней будут подняты актуальные вопросы отношений двух государств. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит Россия — США может состояться предстоящим летом.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие несколько недель не получится организовать встречу между Байденом и Путиным. Он добавил, что глава Белого дома сделал предложение по встрече и решение следует принять российскому президенту.