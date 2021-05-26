Путин высказался об обязательной вакцинации

https://static.news.ru/photo/dd575d16-be38-11eb-b51c-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вводить в России обязательную вакцинацию нельзя. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя, — цитирует его агентство.

Путин добавил, что широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.

В России для вакцинации от ковида созданы все условия, прививка надежная и безопасная, указал российский лидер.

Ранее правительcтво Якутии на своём сайте сообщило, что намерено штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих cотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. Власти объяснили, что решение оcновано на нормативных актах федерального и местного уровней.

Сейчас это cообщение удалено как с сайта администрации, так и из социальных сетей.