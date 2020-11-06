Путин встретится с главой ЦИК и проведёт международный разговор

https://static.news.ru/photo/4da0858a-201d-11eb-bc22-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Президент РФ Владимир Путин 6 ноября проведёт ряд двусторонних встреч, одна из них будет с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, также российский лидер проведёт совещание с постоянными членами Совбеза и международный телефонный разговор и примет участие в непубличных мероприятиях. Представитель Кремля уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вторую половину дня, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков рассказал, что глава государства принимает решения о формате проведения рабочих встреч под влиянием эпидемиологической обстановки. Вне зависимости от того, проходят ли встречи лично или по видеосвязи, президент относится к ним с вниманием.