Путин считает, что Украину превращают в «анти-Россию»

https://static.news.ru/photo/1dac1f10-b4ab-11eb-9f80-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Украину стараются превратить в «антипод России». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, — цитирует главу государства агентство.

Он отметил, что Украина превращается в площадку, с территории которой РФ будет постоянно получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны.

Путин добавил, что на Украине происходит зачистка политического поля. В частности, закрываются общенациональные средства массовой информации. При этом Запад не только никак не реагирует на такие нарушения, но и поддерживает решения подобного рода.

20 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц, в числе которых были СМИ. Санкции введены на три года, в том числе против депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее политику.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отреагировал на санкции против Медведчука. Он считает, что нынешним украинским властям легче отвлекать внимание людей от своих провалов, преследуя оппозицию в стране.