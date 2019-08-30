Президент Владимир Путин отметил, что Россия открыта к сотрудничеству во многих сферах.
По его словам, при укреплении взаимопонимания между людьми большую роль играют культура и искусство, передаёт
Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам — в Россию, в Санкт-Петербург, — подчеркнул политик.
Он выразил уверенность, что мероприятие получит успех и станет традиционным для города.
Ранее, как писал News.ru, Путин заявил, что Россия может нормально существовать и без Совета Европы. Однако если РФ исключат, то её граждане больше не смогут жаловаться в ЕСПЧ, напомнил российский лидер.