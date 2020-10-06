Путин рассказал о позитивной роли оппозиции

https://static.news.ru/photo/08603d0c-07c8-11eb-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе встречи с фракциями Государственной думы отметил позитивную роль оппозиции. Он заявил, что конструктивная критика держит власть «в тонусе».

По его словам, представители оппозиции предлагают полезные идеи почти по всем пунктам повестки в стране. Глава государства пообещал учитывать все содержательные инициативы в работе, передаёт РИА Новости.

Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции. <...> Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду, — сказал Путин.

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил, что руководители фракций встречаются с президентом по традиции после единого дня голосования. В этом году он состоялся 13 сентября. По словам Миронова, лидеры политических объединений РФ хотели бы обсудить итоги единого дня голосования и нововведения в избирательном законодательстве.