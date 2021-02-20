Путин проведёт коллегию ФСБ в очном формате

https://static.news.ru/photo/3bd7ed90-743a-11eb-bd7c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, которое пройдёт в очном формате.

Как сообщили в эфире телеканала «Россия 1», в коллегии ФСБ президент традиционно участвует лично. Также на предстоящей неделе у главы российского государства запланированы переговоры с лидерами Белоруссии и Киргизии.

Мероприятия с участием Владимира Путина в очном формате могут возобновиться в течение нескольких месяцев, но точно сказать нельзя. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что указывать точную дату возобновления очной работы Кремля, которая была заменена на онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, «наверное, было бы ошибочно». При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что такой формат работы однозначно будет восстановлен.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии проведут личную встречу 22 февраля в Сочи. Переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами. Дмитрий Песков уточнил, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия, писал NEWS.ru.