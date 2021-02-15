16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Песков назвал примерные сроки возобновления очного режима работы

12:25, 16 февраля 2021 22
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина в очном формате могут возобновиться в течение нескольких месяцев, но точно сказать нельзя. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно, — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что указывать точную дату возобновления очной работы Кремля, которая была заменена на онлайн-режим из-за пандемии коронавируса, «наверное, было бы ошибочно». При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что такой формат работы однозначно будет восстановлен.

Между тем за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 13 233 жителей 84 российских регионов. При этом 9,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 4 099 323 заболевших COVID-19. 

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сам сообщил о том, каким препаратом он будет прививаться от коронавируса, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео