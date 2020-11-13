Путин призвал страны АТР сплотиться перед возникающими угрозами

https://static.news.ru/photo/a9aa638c-2676-11eb-9890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xiang/XinHua/Global Look Press

Будущее Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет зависеть от того, насколько входящие в него страны смогут сплотить и продемонстрировать политическую волю перед возникающими угрозами в интересах устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите, выступая в режиме онлайн.

При таком подходе мы обязательно добьёмся результатов. Российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу, — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что риски в регионе возросли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества и упрочения стабильности, в том числе в военно-политической области.

Москва не хочет допустить «нового витка гонки вооружений», поэтому в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение в АТР и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности, пока от таких мер будут воздерживаться США, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Россия призвала поддерживать безопасность в АТР. Путин подчеркнул, что нужно действовать на основе принципов уважения международного права, учитывать интересы друг друга, а также обеспечивать равную и неделимую безопасность.

Восточноазиатский саммит был образован в 2005 году как площадка для сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её деловых партнёров. В неё входят Россия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АСЕАН. Вьетнам в 2020 году занимает этот пост.