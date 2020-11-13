Путин призвал поддерживать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

https://static.news.ru/photo/c0920de8-2671-11eb-9b71-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил на Восточноазиатском саммите о необходимости слаженной работы для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нашим странам нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР. Наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов, — сказал российский лидер в своей речи.

Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что необходимо действовать на основе принципов уважения международного права, учитывать интересы друг друга, а также обеспечивать равную и неделимую безопасность. Путин подчеркнул, что после выхода США из ДРСМД возросли риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии.

Как писал NEWS.ru, российский лидер предложил странам АТР подготовить совместное заявление по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Восточноазиатский саммит был образован в 2005 году как площадка для сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её деловых партнёров. В неё входят Россия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АСЕАН. Вьетнам в 2020 году занимает этот пост.