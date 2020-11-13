Путин призвал поддерживать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российский президент Владимир Путин заявил на Восточноазиатском саммите о необходимости слаженной работы для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Нашим странам нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР. Наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов, — сказал российский лидер в своей речи.
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Как писал NEWS.ru, российский лидер предложил странам АТР подготовить совместное заявление по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Восточноазиатский саммит был образован в 2005 году как площадка для сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её деловых партнёров. В неё входят Россия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АСЕАН. Вьетнам в 2020 году занимает этот пост.