Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 апреля, поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём объединения народов РФ и Белоруссии. Поздравительную записку приводит пресс-служба Кремля.

В своём послании Путин подчеркнул, что Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии был подписан 25 лет назад. Этот документ стал первым серьёзным шагом на пути интеграционного взаимодействия двух государств. С того момента странам удалось добиться многого для укрепления связей между собой.

Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — сообщается в записке, обнародованной на сайте Кремля.

Российский лидер также добавил, что в дальнейшем страны продолжат продуктивно работать в направлении развития всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

Как ранее передавал NEWS.ru, на Россию и Белоруссию оказывается беспрецедентное давление извне. Единственный способ на это реагировать — консолидировать усилия на площадках Союзного государства.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поздравил россиян и белорусов с Днём единения народов двух стран.