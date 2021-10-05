Путин потребовал ликвидировать мусорные полигоны в городах

Президент Владимир Путин потребовал на совещании с министрами убрать все мусорные полигоны в черте городов. По его словам, это должно быть сделано в ближайшие годы.

Глава государства добавил, что нельзя затягивать с созданием национального мониторинга экологии, так как это влияет на качество жизни людей. Также не стоит забывать об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса. Он напомнил об истерике на западном рынке, где заинтересованные лица спекулируют на проблемах климатических изменений.

Кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны точно есть совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок, — добавил президент.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, который раньше отрицал изменение климата, с 2019 года стал серьёзно относиться к этому вопросу. По информации журналистов, на мнение главы государства повлияли люди из его окружения, в том числе председатель правительства Михаил Мишустин и глава «Сбера» Герман Греф.