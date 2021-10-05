Журналисты узнали, кто убедил Путина серьёзно относиться к экологии

Президент России Владимир Путин, который раньше отрицал изменение климата, с 2019 года стал серьёзно относиться к этому вопросу, пишет Bloomberg со ссылкой на два близких к Кремлю источника. По информации журналистов, на мнение главы государства повлияли люди из его окружения, в том числе председатель правительства Михаил Мишустин и глава «Сбера» Герман Греф.

Агентство сообщает , что ещё в 2019 году Путин публично высмеивал идеи перехода на возобновляемые источники энергии, а сейчас начал побуждать чиновников серьёзнее относиться к угрозе экологических проблем для экономики страны.

Помимо влияния окружения, издание называет ещё одну причину такого изменения позиции Путина. По мнению авторов материала, российские власти поняли, насколько серьёзны введённые в Евросоюзе меры, из-за которых компании из РФ могут начать платить за повышенные выбросы. Также в Кремле считают, что проблемы экологии — одна из немногих оставшихся областей сотрудничества с Евросоюзом и США на фоне ухудшения отношений.

По данным агентства, в ноябре на саммите ООН по изменению климата COP 26 в Глазго российская сторона может предложить синхронизировать усилия по сокращению выбросов, а также отнести ядерную энергию к «зелёной» при учёте выбросов.

В последнее время риторика власти по отношению к глобальному потеплению резко сменилась, хотя ещё недавно феномен воспринимался чуть ли не как манипуляция Запада. Так, правительство России разработало программу по приспособлению экологии и экономики к климатическим изменениям, рассчитанную до 2030 года. Её стоимость составляет 34 млрд рублей. Она включает в себя прогнозирование состояния окружающей среды, смягчение антропогенного воздействия, адаптацию населения и отраслей экономики к изменениям климата.