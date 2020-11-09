Путин подписал закон о запрете членам Совбеза РФ иметь счета за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий члена Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза «в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, — говорится в тексте документа.

Поправки вносятся в федеральный закон «О безопасности» по инициативе Владимира Путина.

В законопроекте также утверждается, что Совет Безопасности РФ является «конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал ранее закон о новом порядке формирования правительства страны. Ранее он был одобрен Советом Федерации и депутатами Госдумы. В частности, исполнительная власть будет находиться под контролем кабинета министров и других федеральных органов под руководством президента. Ранее, напомним, исполнительную власть осуществляло лишь правительство.