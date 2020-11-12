Путин подписал указ о мерах по сохранению мира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ebbc34c0-24d3-11eb-a4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении мира на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 12 ноября.

В указе главы государства прописано поручение к Министерству обороны, согласно которому ведомство должно не реже двух раз в год проводить ротацию российских миротворцев в Карабахе. Документ вступает в силу в день его подписания.

В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

Минобороны поручено производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, а замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости, — говорится в указе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин 11 ноября провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.