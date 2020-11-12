Путин 11 ноября разговаривал по телефону с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/aeee37a8-24d0-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что на следующий день по телефону он общался со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном, я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, — цитирует ТАСС Лаврова.

Он подчеркнул, что общение с властями Армении по вопросу Нагорного Карабаха не прекращается.

Как писал NEWS.ru, члены армянской правящей партии «Мой шаг» предложили оппозиционерам, выступающим за отставку действующего премьер-министра Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.