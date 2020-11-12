Сторонники Пашиняна призвали оппозицию выступить против миротворцев из РФ

https://static.news.ru/photo/40828946-24b6-11eb-913e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Члены армянской правящей партии «Мой шаг» предложили оппозиционерам, выступающим за отставку действующего премьер-министра Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Сторонники главы правительства предложили его противникам предпринять следующие шаги. Они заявили, что оппозиции стоит выступить против российского посредничества в сохранении мира в Нагорном Карабахе и за вывод российских военных из зоны конфликта. Также сторонники Пашиняна предложили протестующим заявить, что те готовы продолжить войну.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

Мы уверены, что общественность должна получить ответы на все волнующие её вопросы. В то же время мы не собираемся участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей, — цитирует «Интерфакс» сообщение партии.

Как писал NEWS.ru, оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.