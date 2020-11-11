Армянская оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку

https://static.news.ru/photo/912a730a-2442-11eb-867c-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание, — приводит Интерфакс слова оппозиционного депутата Наиры Зограбян.

Ранее стало известно об ультиматуме, который предъявила армянская оппозиция премьер-министру Пашиняну, подписавшему мирное соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Они дали ему время до полуночи для добровольной отставки.

11 ноября оппозиционеры собрались у здания парламента Армении и на площади Свободы, скандируя «Никол — предатель». Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения.

Как писал NEWS.ru, в центре Еревана сотрудники правоохранительных органов задержали 129 участников акций протестов, выступающих против сделки по Карабаху. В общей сложности в центр города пришли на митинг представители 17 политических партий.