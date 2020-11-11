Полиция в Ереване задержала почти 130 протестующих

https://static.news.ru/photo/453758e4-240d-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В центре Еревана сотрудники правоохранительных органов задержали 129 участников акций протестов, выступающих против сделки Армении с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

По состоянию на 14:30 (13:30 мск. — NEWS.ru) в полицейские отделения доставлены 129 человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ереванской полиции.

Участники демонстраций требуют отставки правительства премьер-министра Никола Пашиняна, принявшего, по их мнению, соглашение об окончании войны в Карабахе на недопустимых условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что на митинге на площади Свободы в Ереване были задержаны лидер крупнейшей в Армении оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, зампредседателя Республиканской партии страны Эдуард Шармазанов и член партии «Родина» Арсен Бабаян.

В общей сложности на площадь Свободы в центре города пришли на митинг представители 17 политических партий, выступающих против условий соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворцев.

Глава оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян призывал добиться отставки правительства премьер-министра Армении и обещал, что новые власти страны сделают всё, чтобы добиться пересмотра условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.