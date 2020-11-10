В Ереване на митинге задержан глава крупнейшей оппозиционной партии

https://static.news.ru/photo/547c2c00-2401-11eb-8711-fa163e074e61_660.jpg Гагик Царукян Фото: facebook.com/GagikTsarukyan

Лидер крупнейшей в Армении оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян был задержан во время акции протеста в центре Еревана вместе с другими участниками демонстрации.

Среди задержанных также зампредседателя Республиканской партии страны Эдуард Шармазанов и член партии «Родина» Арсен Бабаян, сообщает «Интерфакс».

В общей сложности на площадь Свободы в центре города пришли на митинг представители 17 политических партий, выступающих против условий соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Агентство отмечает, что полиция задерживает всех подряд, кто приходит на площадь.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворцев.

Ранее NEWS.ru писал, что глава оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян призвал добиться отставки правительства премьер-министра Армении и пообещал, что новые власти страны сделают всё, чтобы добиться пересмотра условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.