Лидер оппозиции Армении пообещал добиться пересмотра соглашения по Карабаху

https://static.news.ru/photo/325c0cfe-23f1-11eb-8049-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

После смены власти Армения сможет добиться пересмотра условий соглашения по прекращению боевых действий в районе Нагорного Карабаха, заявил глава оппозиционной партии «Айреник» Артур Ванецян.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы попытаться улучшить эту позорную договорённость. Уверен, что это произойдёт. Поэтому я призываю депутатов правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна не цепляться за власть, уйти, передать власть людям, которые смогут обеспечить хоть какой-то положительный результат в этой сложной ситуации, — приводит слова оппозиционера «Интерфакс».

Он призвал в первую очередь добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, формирования нового правительства страны, чтобы затем провести внеочередные парламентские выборы.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Процветающая Армения», позиционирующая себя как оппозиционная политическая сила, намерена отменить участие страны в мирном соглашении по ситуации на территории Нагорного Карабаха.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворцев.

В Ереване после новости о соглашении начались протесты. Активисты ворвались в здания парламента и правительства страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о том, что несёт личную ответственность за то, к чему привёл конфликт в Нагорном Карабахе. При этом от отметил, что Армения была вынуждена подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы не был допущен коллапс.