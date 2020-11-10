Пашинян признался, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху

https://static.news.ru/photo/ddb750d8-23ef-11eb-86d2-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Армения была вынуждена подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы не был допущен коллапс. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Пашинян подчеркнул, что в случае продолжения военных действий могли бы пасть несколько городов, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран.

Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение, — заявил политик во время прямого эфира на странице в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха, сказал Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.