Путин поддержал выдвижение главы Ростовской области на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ростовской области Василия Голубева выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.
По мнению российского лидера, у Голубева есть для этого все основания.
Динамика в целом положительная, это результат, конечно, работы вашей команды, всех жителей Ростовской области, но вы возглавляете эту команду и, разумеется, это ваш результат, — похвалил Путин губернатора во время видеоконференции.
Как ранее писал NEWS.ru, Василий Голубев попросил Владимира Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 миллионов рублей. Больницу планируют построить в Ростове-на-Дону до конца года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен