Путин поддержал выдвижение главы Ростовской области на новый срок

https://static.news.ru/photo/5dd7dac6-aa4c-11ea-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ростовской области Василия Голубева выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

По мнению российского лидера, у Голубева есть для этого все основания.

Динамика в целом положительная, это результат, конечно, работы вашей команды, всех жителей Ростовской области, но вы возглавляете эту команду и, разумеется, это ваш результат, — похвалил Путин губернатора во время видеоконференции.

Как ранее писал NEWS.ru, Василий Голубев попросил Владимира Путина выделить на оснащение техникой инфекционной больницы 400 миллионов рублей. Больницу планируют построить в Ростове-на-Дону до конца года.